Выборы в ОРДЛО и в Крыму сделают нелегитимным российский избирательный процесс. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n159470-vybory-v-gosdumu-budut-nelegitimnymi-iz-za-ordlo-i-kryma-detali.html

Ракурс

Голосование на выборах в Государственную Думу РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма сделает их нелегитимными.

Результаты так называемых выборов будут нелегитимными. Да и в целом такое «волеизъявление» поставит под сомнение правомерность всего избирательного процесса в России. Об этом 31 августа заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».

Спикер МИД добавил, что заявления Кремля о якобы провокациях Украины рассчитаны на российских граждан, проживающих на территории РФ. По словам Николенко, саммит «Крымской платформы» четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории.

Николенко добавил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.

Напомним, «выборы» на Донбассе в Госдуму РФ инициируют оккупанты — российские террористы планируют организовать на оккупированных территориях Донбасса голосование в нижнюю палату парламента РФ без открытия избирательных участков. Принять участие в так называемом волеизъявлении смогут жители оккупированных территорий — владельцы паспортов России.

Источник: «РБК-Украина»