Выборы в Госдуму будут нелегитимными из-за ОРДЛО и Крыма — деталиhttps://racurs.ua/n159470-vybory-v-gosdumu-budut-nelegitimnymi-iz-za-ordlo-i-kryma-detali.htmlРакурс
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма сделает их нелегитимными.
Результаты так называемых выборов будут нелегитимными. Да и в целом такое «волеизъявление» поставит под сомнение правомерность всего избирательного процесса в России. Об этом 31 августа заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».
Спикер МИД добавил, что заявления Кремля о якобы провокациях Украины рассчитаны на российских граждан, проживающих на территории РФ. По словам Николенко, саммит «Крымской платформы» четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории.
Николенко добавил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.
Напомним, «выборы» на Донбассе в Госдуму РФ инициируют оккупанты — российские террористы планируют организовать на оккупированных территориях Донбасса голосование в нижнюю палату парламента РФ без открытия избирательных участков. Принять участие в так называемом волеизъявлении смогут жители оккупированных территорий — владельцы паспортов России.
Источник: «РБК-Украина»