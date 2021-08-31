Вибори ОРДЛО та Криму зроблять нелегітимним російський виборчий процес. Фото: Укрінформ

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Голосування на виборах до Державної думи РФ жителів окупованих Донбасу і Криму зробить їх нелегітимними.

Результати так званих виборів будуть нелегітимними. Та й загалом таке «волевиявлення» поставить під сумнів правомірність всього виборчого процесу в Росії. Про це 31 серпня заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі «РБК-Україна».

Спікер МЗС додав, що заяви Кремля про нібито провокації України розраховані на російських громадян, які мешкають на території РФ. За словами Ніколенка, саміт «Кримської платформи» чітко продемонстрував, що міжнародне співтовариство солідарне з Україною в політиці невизнання спроби анексії частини української території.

Ніколенко додав, що Україна продовжить системну роботу над залученням Росії як держави в цілому, так і її окремих представників, до відповідальності за грубе порушення норм міжнародного права та українського законодавства.

Нагадаємо, «вибори» на Донбасі до Держдуми РФ ініціюють окупанти — російські терористи планують організувати на окупованих територіях Донбасу голосування до нижньої палати парламенту РФ без відкриття виборчих дільниць. Узяти участь у так званому волевиявленні зможуть мешканці окупованих територій — власники паспортів Росії.

Джерело: «РБК-Україна»