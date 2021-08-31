Оленяр у Росії тиждень йшов у поліцію зізнаватися у потрійному вбивстві. Фото: ТАСС

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У Росії оленяр тиждень пішки йшов в поліцію, щоб зізнатися в скоєнні потрійного вбивства. Інцидент стався в Охотському районі Хабаровського краю.

За словами затриманого, раніше в серпні він на оленячій фермі застрелив з рушниці знайомого під час п’яної сварки, а також двох жінок, які перебували на фермі. Про це повідомило регіональне управління Слідчого комітету РФ.

Йти з повинною в поліцію йому довелося пішки. Він здався поліцейським в селищі Охотськ. Слідство попросить суд про його арешт. Розслідування кримінальної справи триває

Наразі підозрюваного затримали, вирішується питання про взяття його під варту. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіянка задушила свого співмешканця, сівши йому на шию. Вага жінки становила понад 100 кг при зрості нижче середнього. Інцидент стався в Новокузнецьку, що в Кемеровській області.