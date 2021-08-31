Оленевод в России неделю шел в полицию признаваться в тройном убийстве. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n159469-olenevod-v-rossii-nedelu-shel-v-policiu-priznavatsya-v-troynom-ubiystve.html

Ракурс

В России оленевод неделю пешком шел в полицию, чтобы сознаться в совершении тройного убийства. Инцидент произошел в Охотском районе Хабаровского края.

По словам задержанного, ранее в августе он на оленеводческой ферме застрелил из ружья знакомого во время пьяной ссоры, а также двух женщин, находившихся на ферме. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Идти с повинной в полицию ему пришлось пешком. Он сдался полицейским в поселке Охотск. Следствие попросит суд о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы сообщали, что россиянка задушила своего сожителя, сев ему на шею. Вес женщины составлял более 100 кг при росте ниже среднего. Инцидент произошел в Новокузнецке, что в Кемеровской области.