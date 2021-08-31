Погода. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине 1 сентября ожидается преимущественно сухая и теплая, местами прогнозируют дожди и грозы. На западе и севере станет по-осеннему прохладно из-за осадков. Температура воздуха достигнет отметки +28°.

Днем столбики термометров покажут от +16° до +28°. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 сентября прогнозируется дождливая и прохладная. Ночью температура воздуха опустится до отметки +12°, а днем будет держаться на уровне от +21° до +23° тепла.

Погода в Харькове встретит высокими градусами и теплом. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +13° до +15°, а днем столбики термометра застынут на уровне +25°.

Погодные условия в Одессе ожидаются жаркие и солнечные. Город днем прогреется до +27°, ночью столбики термометров покажут +16°.

Погода во Львове будет дождливая, возможны мощные ливни и грозы. Температурные показатели будут следующими: ночью +11…+13° тепла, а днем +17…+19° тепла.

Погода в Карпатах 1 сентября впечатлит интенсивными ливнями. Столбики термометров в темное время суток покажут от +12° до +14° тепла, а днем температура достигнет +19° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украину 1 сентября ожидается спокойная, возможны незначительные магнитные возмущения.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, холодное 1 сентября будет в Карпатах. Осенние дожди дебютируют в западных областях, в Винницкой области, во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской, Черниговской областей. Начиная со 2 сентября существенно похолодает.