Погода. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159468-pogoda-na-1-veresnya-de-vdaryat-doschi-karta.html

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Погода в Україні 1 вересня очікується переважно суха та тепла, місцями прогнозують дощі та грози. На заході та півночі стане по-осінньому прохолодно через опади. Температура повітря досягне позначки +28°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +16° до +28°. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 1 вересня прогнозується дощова та прохолодна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +12°, а вдень триматиметься на рівні від +21° до +23° тепла.

Погода в Харкові зустріне високими градусами та теплом. Температура повітря вночі досягне позначки від +13° до +15°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +25°.

Погодні умови в Одесі очікуються спекотні та сонячні. Місто вдень прогріється до +27°, вночі стовпчики термометрів покажуть +16°.

Погода у Львові прогнозується дощова, можливі потужні зливи та грози. Температурні показники будуть такими: уночі +11…+13° тепла, а вдень +17…+19° тепла.

Погода в Карпатах 1 вересня вразить інтенсивними зливами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +12° до +14° тепла, а вдень температура сягне +19° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 вересня очікується спокійна, можливі незначні магнітні збурення.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, найхолодніше 1 вересня буде в Карпатах. Осінні дощі дебютують у західних областях, на Вінниччині, в другій половині дня дійдуть до Житомирщини, Київщини, Чернігівщини. Натомість 2 вересня суттєво похолодає.