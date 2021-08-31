Танення льодовиків. Фото: lviv1256.com

https://racurs.ua/ua/n159467-tanennya-lodovykiv-pryzvodyt-do-mutaciy-virusiv-chym-ce-zagrojuie-ludyni.html

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Танення льодовиків може сприяти мутації вірусів з донних відкладень озер, а також зараженню тварин і людей.

До такого висновку канадські вчені прийшли після аналізу генетичного складу мікроорганізмів ґрунту і донних відкладень озера Хейзен, що знаходиться за полярним колом, пише bioRxiv.

Озеро в останні роки страждає від змін клімату: скорочується різноманітність мікроорганізмів, які мешкають в ньому та пристосувалися до дуже низьких температур. Зміни в екосистемі своєю чергою можуть привести до мутації вірусів і поширенню патогенів на нових господарів.

Більшість знайдених організмів виявилася РНК-вірусами (70,5%). На думку вчених, це підвищує небезпеку їхнього поширення, оскільки РНК-віруси швидко мутують.

Вчені підкреслюють, що на підставі дослідження не можна передбачити, чи відбудуться небезпечні мутації для тварин та людей насправді. Також не можна передбачити появу нових пандемій.

Потепління клімату змінює не тільки екосистеми північних озер — в процес залучені водойми по всій планеті. Дослідники з’ясували, що за останні 35 років глобальне потепління змінило температурне середовище озер в середньому на 6,2%.

Джерело: bioRxiv