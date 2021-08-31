Ураган «Іда» став надпотужним через глобальне потепління. Фото: УП

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Ураган «Іда», який став найсильнішим в історії американського штату Луїзіана, став таким потужним через глобальне потепління.

Шторм посилився через підвищення температури води як на поверхні, так і на глибині океану. Вчені стверджують, що швидке наростання шторму перед виходом на сушу — вірна ознака впливу глобального потепління. Про це повідомляє Bloomberg.

«Іда» налетів на Луїзіану зі швидкістю вітру близько 240 км/год. Однак за 36 годин до того, як він досяг суші, швидкість шторму була вдвічі меншою. Перед виходом на сушу на бурю вплинув процес, який вчені називають «швидкою інтенсифікацією», коли підвищення температури океану викликає посилення урагану.

Фахівці Національний центр ураганів США зафіксували, що швидкість вітру «Іди» збільшилася більш ніж на 56 км/год. протягом доби. За словами океанографа Грега Фольца, температура поверхні в затоці зараз на 0,5−1° вище середнього значення за період з 1971 року по 2000 рік. Саме це підсилює ураган і виводить швидкість вітру за рамки звичайного ліміту.

Дуже теплі течії на глибині теж підсилили ураган. Науковці встановили, що шторм пройшов над виром, що мав температуру 30° і розташовувався на глибині більше 30 м нижче поверхні. Саме це стало вирішальним у наростанні бурі.

Нагадаємо, ураган «Іда» став найпотужнішим ураганом, що вирував у США за останні півтора десятиліття, поступившись по силі тільки «Катрін», який у 2005 році завдав колосальної шкоди Луїзіані, особливо Новому Орлеану. Через суперпотужний ураган річка Міссісіпі текла у зворотному напрямку на південному сході штату Луїзіана.

Джерело: Bloomberg