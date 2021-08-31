Ураган «Ида» стал сверхмощным из-за глобального потепления. Фото: УП

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Ураган «Ида», ставший сильнейшим в истории американского штата Луизиана, стал таким мощным из-за глобального потепления.

Шторм посилился из-за повышения температуры воды как на поверхности, так и на глубине океана. Ученые утверждают, что быстрое нарастание шторма перед выходом на сушу — верный признак влияния глобального потепления. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ида» налетел на Луизиану со скоростью ветра около 240 км/ч. Однако за 36 часов до того, как он достиг суши, скорость шторма была в два раза меньше. Перед выходом на сушу на бурю повлиял процесс, который ученые называют «быстрой интенсификацией», когда повышение температуры океана вызывает усиление урагана.

Специалисты Национального центра ураганов США зафиксировали, что скорость ветра «Иды» увеличилась более чем на 56 км/ч. в течение суток. По словам океанографа Грега Фольца, температура поверхности в заливе сейчас на 0,5−1° выше среднего значения за период с 1971 года по 2000 год. Именно это усиливает ураган и выводит скорость ветра за рамки обычного лимита.

Очень теплые течения на глубине тоже усилили ураган. Ученые установили, что шторм прошел над водоворотом, который имел температуру 30° и располагался на глубине более 30 м ниже поверхности. Именно это стало решающим в нарастании бури.

Напомним, ураган «Ида» стал самым мощным ураганом, который бушевал в США за последние полтора десятилетия, уступив по силе только «Катрин», который в 2005 году нанес колоссальный ущерб Луизиане, особенно Новому Орлеану. Из-за супермощного урагана река Миссисипи текла в обратном направлении на юго-востоке штата Луизиана.

Источник: Bloomberg