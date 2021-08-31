Экстремалы в США сняли видео из эпицентра разрушительного урагана «Ида»

Ураган. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n159447-ekstremaly-v-ssha-snyali-video-iz-epicentra-razrushitelnogo-uragana-ida.html

Ракурс

Ураган «Ида», который пронесся на выходных в Соединенных Штатах Америки (США), удалось заснять изнутри команде охотников за ураганами.

Экстремалы опубликовали видео из «глаза» циклона «Ида», пронесшегося на южном побережье страны. Соответствующий ролик появился в Facebook организации.

Для этого «трюка» команда охотников использовала самолет метеоразведки ВВС США. С помощью радара пилоты сумели выстроить достаточно безопасный маршрут к эпицентру циклона, где сила воздушных потоков значительно меньше, чем по краям, избежав особо опасных участков.

Команда дважды пролетела сквозь эпицентр урагана, когда он достиг суши, — пишут охотники.

Заметим, что ураган «Ида» стал самым мощным ураганом, который обрушился на США за последние полтора десятилетия, уступив по силе только «Катрин», что в 2005 году нанес колоссальный ущерб Луизиане, особенно Новому Орлеану.

Напомним, ранее мы сообщали, что ураган «Ида», который накрыл США, удалось увидеть из космоса. С Международной космической станции французский астронавт Томас Песке сделал фотографии середины урагана.