Собаки способны «вынюхивать» эпилепсию без специальных навыков. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n159446-sobaki-sposobny-vynuhivat-epilepsiu-bez-specialnyh-navykov.html

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Домашние собаки могут определить, когда у их владельцев вот-вот случится эпилептический припадок, без всякого обучения.

У псов меняется поведение, когда они «определяли» эпилепсию. Собаки начинали выть, лаять или устанавливать пристальный зрительный контакт, несмотря на то, что они не были обучены этому. Это установили ученые из Королевского университета Белфаста (Великобритания), которые изучали реакцию 19 собак на запах пота людей, у которых вот-вот должен был произойти эпилептический приступ, или он только что прошел. Об этом сообщает ресурс MDPI.

Собаки реагировали на запах, связанный с припадком, независимо от того, вступали ли они в зрительный контакт со своим владельцем, прикасались к ним, выли или лаяли, — заявили исследователи.

По словам ученых, собаки обнаруживают уникальный элемент, связанный с эпилептическими припадками. Ученые утверждают, что их открытие бесценно, поскольку может избежать травм из-за неожиданных припадков, а также позволит человеку предотвратить сам припадок медикаментозно.

Британцы уже заявили о желании разработать электронное устройство, которое могло бы быть чувствительным к биомаркеру, предшествующему началу эпилептического припадка, а также к другим состояниям.

Напомним, оказалось, что псы предпочитают ориентироваться на собственные знания. Австрийские ученые выяснили, что их сложнее обмануть, чем ребенка человека.

Источник: MDPI