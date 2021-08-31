Китай выдвинул новую теорию происхождения коронавируса

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n159445-kitay-vydvinul-novuu-teoriu-proishojdeniya-koronavirusa.html

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Происхождение коронавируса исследуют ученые из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC).

Они провели исследование и заявили, что коронавирус в Ухане мог появиться из-за поставок замороженных продуктов из других стран. Об этом сообщает Global Times.

Исследователи отмечают, что после подавления первой вспышки коронавируса в Китае весной 2020 года, этим же летом наблюдались еще несколько маленьких вспышек в Пекине и Даляне. Эти вспышки связывают с поставками полуфабрикатов из США и Европы.

Также во многих городах признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухане. Эксперты отметили, что Ухань был в числе городов, в которых партии замороженной импортированной из Бразилии свинины и говядины из Уругвая дали положительный результат на коронавирус в декабре 2020 года.

Известно, что в первой половине 2020 года вспышки коронавируса были зафиксированы уже на 30 крупных мясокомбинатах, скотобойнях и предприятиях по переработке морепродуктов во многих странах. В то же время количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в магазинах замороженных продуктов на рынке морепродуктов «Хуанань» было значительно выше, чем в других местах.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус долгое время влияет на здоровье человека. Китайские ученые выяснили, что в первых больных COVID-19 сохранились проблемы со здоровьем. Около половины тех, кто переболел коронавирусом в Ухане в начале 2020 года, до сих пор имеют проблемы со здоровьем.

Источник: Global Times