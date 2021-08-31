Китай висунув нову теорію походження коронавірусу

Китай. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159445-kytay-vysunuv-novu-teoriu-pohodjennya-koronavirusu.html

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Походження коронавірусу досліджують вчені з китайського центру з контролю і профілактики захворювань (China CDC).

Вони провели дослідження і заявили, що коронавірус в Ухані міг з’явитися через постачання заморожених продуктів з інших країн. Про це повідомляє Global Times.

Дослідники зазначають, що після придушення першого спалаху коронавірусу в Китаї навесні 2020 року, цього ж літа спостерігалися ще кілька маленьких спалахів в Пекіні і Даляні. Ці спалахи пов’язують з постачанням напівфабрикатів з США і Європи.

Також у багатьох містах ознаки коронавірусу були виявлені раніше, ніж в Ухані. Експерти відзначили, що Ухань був серед міст, в яких партії замороженої імпортованої з Бразилії свинини і яловичини з Уругваю дали позитивний результат на коронавірус в грудні 2020 року.

Відомо, що в першій половині 2020 року спалахи коронавірусу були зафіксовані вже на 30 великих м’ясокомбінатах, бойнях і підприємствах з перероблювання морепродуктів в багатьох країнах. Водночас кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в магазинах заморожених продуктів на ринку морепродуктів «Хуанань» була значно вище, ніж в інших місцях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус довгий час впливає на здоров’я людини. Китайські вчені з’ясували, що у перших хворих на COVID-19 збереглися проблеми зі здоров’ям. Близько половини тих, хто перехворів коронавірусів в Ухані на початку 2020 року, досі мають проблеми зі здоров’ям.

Джерело: Global Times