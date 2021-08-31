Собаки здатні «винюхувати» епілепсію без спеціальних навичок. Фото: ria.ru

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Домашні собаки можуть визначити, коли у їх власників ось-ось трапиться епілептичний припадок, без будь-якого навчання.

У псів змінюється поведінка, коли вони відчувають епілепсію. Собаки починали вити, гавкати або встановлювати пильний зоровий контакт, незважаючи на те, що вони не були навчені цьому. Це встановили вчені з Королівського університету Белфаста (Велика Британія), які вивчали реакцію 19 собак на запах поту людей, у яких ось-ось повинен був статися епілептичний напад, або він тільки що пройшов. Про це повідомляє ресурс MDPI.

Собаки реагували на запах, пов’язаний із припадком, незалежно від того, вступали вони в зоровий контакт зі своїм власником, торкалися до них, вили або гавкали, — заявили дослідники.

За словами вчених, собаки виявляють унікальний елемент, пов’язаний з епілептичними припадками. Науковці стверджують, що їхнє відкриття безцінне, оскільки може уникнути травм через несподівані припадки, а також дозволить людині запобігти сам припадок медикаментозно.

Британці вже заявили про бажання розробити електронний пристрій, який міг би бути чутливим до біомаркера, що передує початку епілептичного нападу, а також до інших станів.

Нагадаємо, виявилося, що пси вважають за краще орієнтуватися на власні знання. Австрійські вчені з’ясували, що їх складніше обдурити, ніж дитину людини.

Джерело: MDPI