Відчайдухи в США зняли відео з епіцентру руйнівного урагану «Іда»

Ураган. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n159447-vidchayduhy-v-ssha-znyaly-video-z-epicentru-ruynivnogo-uraganu-ida.html

Ракурс

Ураган «Іда», який пронісся на вихідних у Сполучених Штатах Америки (США), вдалося зафільмувати зсередини команді мисливців за ураганами.

Відчайдухи опублікували відео з «ока» циклону Іда, що пронісся на південному узбережжі країни. Відповідний ролик з’явився в Facebook організації.

Для цього «трюку» команда мисливців використовувала літак метеорозвідки ВВС США. За допомогою радару пілоти зуміли вибудувати достатньо безпечний маршрут до епіцентру циклону, де сила повітряних потоків значно менша, ніж по краях, уникнувши особливо небезпечних ділянок.

Команда двічі пролетіла крізь епіцентр урагану, коли він досяг суші, — пишуть мисливці.

Зауважимо, що ураган «Іда» став найпотужнішим ураганом, що вирував у США за останні півтора десятиліття, поступившись по силі тільки «Катрін», який у 2005 році завдав колосальної шкоди Луїзіані, особливо Новому Орлеану.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ураган «Іда», який накрив США, вдалося побачити з космосу. З Міжнародної космічної станції французький астронавт Томас Песке зробив світлини середини урагану.