Паспорт вакцинации. Фото: Дія

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Ракурс

В Одессе начали продавать сертификаты о вакцинации от коронавируса, утверждают местные СМИ. Эту информацию уже проверяют в департаменте здравоохранения.

В ведомстве пообещали публично рассказать о результатах проверки, пишет «Суспільне».

Сообщение о якобы продаже сертификатов первым обнародовало издание 8news. Со ссылкой на анонимный источник журналисты сообщили, что стоимость поддельного сертификата в Одессе колеблется от 500 грн до 200 долл.

Покупателя, который не хочет вакцинироваться, якобы вносят в реестр, что впоследствии позволяет сгенерировать внутренний и международный сертификаты в приложении «Дія».

На заявление о продаже сертификатов отреагировал глава Одесского департамента здравоохранения Левон Никогосян. На своей странице в Facebook он пообещал проверить сообщения и публично рассказать о нарушителях, если такие будут.

Не хочу даже рассуждать о том, чем может руководствоваться человек, который занимается подобным «бизнесом». Это тотальная безответственность и полная моральная яма, — написал чиновник.

Он также обратился к горожанам, которые хотели купить подобный «документ», и подчеркнул, что сама вакцинация бесплатная, а в Украине есть четыре препарата на выбор.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины утверждают, что процесс подделки сертификата о вакцинации является сложным, но возможным на уровне медиков, указывающих информацию о прививках в е-систему.

Источник: «Суспільне»