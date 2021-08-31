В Минцифре рассказали, как подделать электронный COVID-паспорт

https://racurs.ua/n159444-v-mincifre-rasskazali-kak-poddelat-elektronnyy-covid-pasport.html

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Можно ли «купить» COVID-паспорт с занесением в базу «Дія», которая подтягивает информацию по электронной системе Министерства здравоохранения, рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины. Там утверждают, что процесс подделки сертификата о вакцинации является сложным, но возможным на уровне медиков, указывающих информацию о прививках в е-систему.

Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то «Дія» его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу «Дія» нельзя. «Дія» показывает данные с электронной системы здравоохранения, — цитирует руководителя по развитию электронных услуг Минцифры Мстислава Баника «РБК-Украина».

Также в Киберполиции напомнили, что за подделку сертификата о вакцинации можно получить от трех до пяти лет тюрьмы. Уголовная ответственность также угрожает и владельцам фальшивых документов. Кроме этого, за использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 грн штрафа до двух лет за решеткой.

В то же время внесение ложной информации в электронную систему Минздрава обойдется медикам от 17 тыс. грн штрафа до двух лет исправительных работ. Если же в систему вмешается постороннее лицо, ему грозит до пяти лет лишения свободы или до трех лет тюрьмы.

Минздрав также планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации. Такой документ появится уже осенью и пригодится гражданам, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.