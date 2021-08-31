У Мінцифри розповіли, як підробити електронний COVID-паспорт

https://racurs.ua/ua/n159444-u-mincyfry-rozpovily-yak-pidrobyty-elektronnyy-covid-pasport.html

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Чи можна «купити» COVID-паспорт із занесенням у базу «Дії», яка підтягує інформацію з електронної системи Міністерства охорони здоров’я, розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України. Там стверджують, що процес підробки сертифікату про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які вказують інформацію про щеплення в е-систему МОЗ.

Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то «Дія» його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що показує дані з реєстрів. Ми не аналізуємо дані на правдивість, за це відповідають певні системи. Але купити сертифікат із занесенням у базу «Дії» не можна. «Дія» показує дані з електронної системи охорони здоров’я, — цитує керівника із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислава Баніка «РБК-Україна».

Також у Кіберполіції нагадали, що за підробку сертифікату про вакцинацію можна отримати від трьох до п’яти років в’язниці. Кримінальна відповідальність також загрожує і власникам фальшивих документів. Окрім цього, за використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 грн штрафу до двох років за ґратами.

Водночас внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ обійдеться медикам від 17 тис. грн штрафу до двох років виправних робіт. Якщо ж в систему втрутиться стороння особа, їй загрожує до п’яти років обмеження волі чи до трьох років у в’язниці.

МОЗ також планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з’явиться вже восени й стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

Джерело: «РБК-Україна»