Старение. Фото: istock

https://racurs.ua/n159464-zamedlyaet-starenie-mozga-uchenye-sovetuut-kak-mojno-pozje-uhodit-na-pensiu.html

Ракурс

Пенсия может иметь негативные последствия и провоцировать быстрое старение мозга и ухудшение когнитивных способностей.

Ученые из Немецкого научно-исследовательского общества имени Макса Планка обнаружили, что отказ от досрочного выхода на пенсию может помочь сохранить навыки критического мышления.

В ходе исследования ученые изучили информацию 20 тыс. 469 человек в возрасте от 55 до 75 лет, работавших в США в период с 1996 года по 2014 год. Об этом сообщает «Популярная механика».

Результаты исследования говорят, что выход на пенсию после 67 лет замедляет когнитивный спад и может помочь в борьбе с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Выводы указывают на то, что для человека лучше работать дольше, независимо от пола, уровня образования или сложности работы.

Исследователи отмечают, что во многих странах правительства принимают меры по повышению пенсионного возраста. Вот почему важно понимать, может ли выход на пенсию в пожилом возрасте иметь последствия для здоровья, особенно для когнитивных функций, потому что население мира неуклонно стареет.

В частности, ученые отмечают, что поздний выход на пенсию не улучшает когнитивные функции, а лишь замедляет их спад.

Когнитивные функции мозга — это способность понимать, познавать, изучать, понимать, воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию. Это функция центральной нервной системы. Гнозис — восприятие информации и ее обработка, мнестические функции — это память, праксис и речь — это передача информации. При снижении указанных мнестико-интеллектуальных функций (с учетом исходного уровня) говорят о когнитивных нарушениях, когнитивном дефиците.

Напомним, ранее мы сообщали, что к преждевременному старению приводит недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, который отвечает за высвобождение кислорода. Белок входит в состав мембраны эритроцитов и помогает высвобождать кислород из крови, но с возрастом его содержание существенно сокращается.

Источник: Популярная механика