Старіння. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159464-spovilnuie-starinnya-mozku-vcheni-poradyly-yakomoga-piznishe-yty-na-pensiu.html

Ракурс

Пенсія може мати негативні наслідки та провокувати швидке старіння мозку та погіршення когнітивних здібностей.

Вчені з Німецького науково-дослідного товариства імені Макса Планка виявили, що відмова від дострокового виходу на пенсію може допомогти зберегти навички критичного мислення.

Під час дослідження вчені вивчили інформацію 20 тис. 469 осіб у віці від 55 до 75 років, які працювали в США в період з 1996 року по 2014 рік. Про це повідомляє «Популярная механика».

Результати дослідження говорять про те, що вихід на пенсію після 67 років уповільнює когнітивний спад і може допомогти в боротьбі з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера. Висновки вказують на те, що для людини краще працювати довше, незалежно від статі, рівня освіти або складності роботи.

Дослідники наголошують, що в багатьох країнах уряди вживають заходи з підвищення пенсійного віку. Ось чому важливо розуміти, чи може вихід на пенсію в літньому віці мати наслідки для здоров’я, особливо для когнітивних функцій, бо населення світу неухильно старіє.

Зокрема, науковці зауважують, що пізній вихід на пенсію не покращує когнітивні функції, а лише уповільнює їхній спад.

Когнітивні функції мозку — це здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати та переробляти зовнішню інформацію. Це функція центральної нервової системи. Гнозис — сприйняття інформації та її обробка, мнестичні функції — це пам’ять, праксис і мовлення — це передача інформації. При зниженні зазначених мнестіко-інтелектуальних функцій (з урахуванням вихідного рівня) говорять про когнітивні порушення, когнітивний дефіцит.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до передчасного старіння призводить недостатній вміст у червоних кров’яних тільцях білка, який відповідає за вивільнення кисню. Білок входить до складу мембрани еритроцитів і допомагає вивільняти кисень із крові, але з віком його вміст істотно скорочується.

Джерело: Популярная механика