Паспорт вакцинації. Фото: Дія

https://racurs.ua/ua/n159465-reiestruvaly-y-generuvaly-v-odesi-pereviryat-dani-pro-torgivlu-covid-pasportamy.html

Ракурс

В Одесі почали продавати сертифікати про щеплення від коронавірусу, стверджують місцеві ЗМІ. Цю інформацію вже перевіряють у департаменті охорони здоров’я.

У відомстві пообіцяли публічно розповісти про результати перевірки, пише «Суспільне».

Повідомлення про нібито продаж сертифікатів першим оприлюднило видання 8news. З посиланням на анонімне джерело журналісти повідомили, що вартість підробленого сертифіката в Одесі коливається від 500 грн до 200 дол.

Покупця, який не хоче вакцинуватися, начебто вносять до реєстру, що згодом дозволяє згенерувати внутрішній та міжнародний сертифікати в додатку «Дія».

На заяву про продаж сертифікатів відреагував очільник Одеського департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян. На своїй сторінці в Facebook він пообіцяв перевірити повідомлення та публічно розповісти про порушників, якщо такі будуть.

Не хочу навіть думати про те, чим може керуватися людина, яка займається подібним «бізнесом». Це тотальна безвідповідальність та повна моральна яма, — написав чиновник.

Він також звернувся до містян, які хотіли купити подібний «документ», та наголосив, що сама вакцинація безкоштовна, а в Україні на вибір наявні чотири препарати.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України стверджують, що процес підробки сертифікату про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які вказують інформацію про щеплення в е-систему МОЗ.

Джерело: «Суспільне»