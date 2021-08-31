Таяние ледников. Фото: lviv1256.com

https://racurs.ua/n159467-tayanie-lednikov-privodit-k-mutaciyam-virusov-chem-eto-grozit-cheloveku.html

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Таяние ледников может способствовать мутациям вирусов из донных отложений озер, а также заражению животных и человека.

К такому выводу канадские ученые пришли, когда проанализировали генетический состав микроорганизмов почвы и донных отложений озера Хейзен, находящегося за полярным кругом, пишет bioRxiv.

Озеро в последние годы страдает от изменений климата: сокращается разнообразие обитающих в нем микроорганизмов, которые приспособились к очень низким температурам. Изменения в экосистеме в свою очередь могут привести к мутации вирусов и распространению патогенов на новых хозяев.

Большинство найденных организмов оказалось РНК-вирусами (70,5%). По мнению ученых, это повышает опасность их распространения, так как РНК-вирусы быстрее мутируют.

Ученые подчеркивают, что на основании исследования нельзя предсказать, произойдут ли опасные для заражения животных и человека мутации на самом деле. Также нельзя предугадать появление новых пандемий.

Потепление климата изменяет не только экосистемы северных озер — в процесс вовлечены водоемы по всей планете. Исследователи выяснили, что за последние 35 лет глобальное потепление изменило температурную среду озер в среднем на 6,2%.

Источник: bioRxiv