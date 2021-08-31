Страви без м'яса – зміни клімату вплинули на меню німецьких столових. Фото: 032.ua/news

https://racurs.ua/ua/n159471-stravy-bez-m-yasa-zminy-klimatu-vplynuly-na-menu-nimeckyh-stolovyh.html

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Зміни клімату турбують уряд Німеччини, у зв’язку з цим в їдальнях університетів Берліна більше не подаватимуть м’ясо. Таке рішення прийняли заради скорочення вуглецевого сліду столиці.

Меню зміниться з початку жовтня — м’ясні та рибні страви будуть складати лише 4% від загальної кількості їжі. Щопонеділка їх не буде зовсім, альтернативою стануть салати, пише BBC.

Перша вегетаріанська їдальня для студентів відкрилася в Берлінському технічному університеті у 2019 році. Така дієта виявилася настільки популярною, що Німеччина очолила список країн-веганів у міжнародному дослідженні харчових звичок.

Результати показали, що 2,6 млн осіб (близько 3,2% населення) є веганами та близько 3,6 млн (4,4%) є вегетаріанцями. Щоб уповільнити темп змін клімату, багато берлінських університетів розробляють детальні плани зі скорочення викидів вуглецю.

Сотні співробітників університетів добровільно відмовилися від короткострокових рейсів для ділових поїздок. Університети також проводять ремонтні роботи у своїх корпусах, щоб зробити їх більш енергоефективними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «м'ясо з пробірки» виробляє ізраїльська біотехнологічна компанія Future Meat Technologies. Вона відкрила перше у світі промислове підприємство з вирощування м’яса.

Джерело:BBC