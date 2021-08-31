ДТП з Трухіним – нардеп не виходить на зв’язок зі «Слугою народу». Фото: poltava.to

https://racurs.ua/ua/n159472-dtp-z-truhinym-nardep-ne-vyhodyt-na-zv-yazok-zi-slugou-narodu.html

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ДТП із Трухіним спричинила гучний скандал у суспільстві, а учасник аварії — депутат від «Слуги народу» — не виходить на зв’язок з однопартійцями.

Очільник політсили Олександр Корнієнко розповів, що бачився з Олександром Трухіним 28 серпня, але тоді не знав про аварію. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами Корнієнка, з депутатом останні кілька днів немає контакту і невідомо, де та в якому стані він перебуває.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в українській делегації у Вашингтоні немає депутатів. Раніше поширювалась інформація, що у складі делегації є депутат від «Слуги Народу» Олександр Трухін, передає «Громадське».

За словами міністра, склад делегації «нормальний» і депутатів серед її членів немає. Кулеба також розповів, що під час візиту до Вашингтона Україна та США укладуть угоди з питань оборони та безпеки.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков також зазначив, що парламент не делегував жодних народних депутатів у відрядження в США.

Нагадаємо, 23 серпня в Дарницькому районі Києва трапилася ДТП, в якій постраждали шестеро людей, серед них було двоє дітей та голова Комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі.

Водій автомобіля Audi спочатку зіткнувся з автомобілем Ford (в якому був Лучі), а потім наїхав на автомобіль Daewoo (там було двоє дітей). За кермом Audi, як стверджують журналісти, перебував нардеп IX скликання від «Слуги народу» Олександр Трухін.

За непідтвердженою інформацією, Трухін перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про цю історію ще 23 та 24 серпня написали десятки медіа. Але вже через два дні публікації почали зникати із сайтів — ЗМІ отримували листи з проханням видалити новину через її «неправдивість».

Джерело: «Радіо Свобода», «Громадське»