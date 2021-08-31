Украинские COVID-сертификаты признала еще одна странаhttps://racurs.ua/n159474-ukrainskie-covid-sertifikaty-priznala-esche-odna-strana.htmlРакурс
Украинские паспорта вакцинации или так называемые COVID-сертификаты признала Латвия.
Решение вступает в силу с 31 августа 2021 года, сообщили в посольстве Украины в Латвии.
Согласно решению Европейской комиссии COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении «Дія», и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике, — говорится в сообщении.
19 августа Европейский Союз официально признал, что украинские сертификаты вакцинации в «Дії» соответствуют европейским. Однако это решение — только рекомендация, которая не является обязательной для стран-членов ЕС.
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины утверждают, что процесс подделки сертификата о вакцинации является сложным, но возможным на уровне медиков, указывающих информацию о прививках в е-систему.
Минздрав также планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации. Такой документ появится уже осенью и пригодится гражданам, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.