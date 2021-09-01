Зеленський і Байден не планують разом вийти до преси, фото - ОП

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У розкладі президента США Джо Байдена на середу, 1 вересня, є зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться о 21.00 за київським часом і триватиме 2,5 години.

Утім, про спільну прес-конференції за підсумками зустрічі в графіку Байдена ані слова.

Відповідно до розкладу американського президента, Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг.

Білий дім відзначає, що президент США на зустрічі з колегою планує підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ в країні, а також співробітництво в сфері енергетик.

Нагадаємо, що Зеленський 31 серпня розпочав зустрічі в США.

Презентуючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України, Зеленський заявив, що розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі.

Зеленський відвідав й Міністерство енергетики США. Там державне підприємство «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС.

Також відбулися переговори міністром енергетики США Дженніфером Гренхольмом. Зеленський закликав започаткувати консультації Україна-Німеччина-США щодо збереження транзиту російського газу.

Український президент також зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном та запросив його в Україну. Зеленський заявив про готовність України співпрацювати з США в рамках проектів «Антарес» та «Артеміда».

У Пентагоні міністри оборони України та США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства між державами, а також угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку.