Зеленский и Байден не планируют вместе выйти к прессе, фото — ОП

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Ракурс

В расписании президента США Джо Байдена на среду, 1 сентября, есть встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится в 21.00 по киевскому времени и продлится 2,5 часа.

Впрочем, о совместной пресс-конференции по итогам встречи в графике Байдена ни слова.

Согласно расписания американского президента, Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг.

Белый дом отмечает, что президент США на встрече с коллегой планирует подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение реформ в стране, а также сотрудничество в сфере энергетики.

Напомним, что Зеленский 31 августа начал встречи в США.

Представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины, Зеленский заявил, что рассматривает несколько путей привлечения США к участию в нормандской формате.

Зеленский посетил и Министерство энергетики США. Там государственное предприятие «Энергоатом» и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС.

Также состоялись переговоры с министром энергетики США Дженнифером Гренхольмом. Зеленский призвал начать консультации Украина-Германия-США по сохранению транзита российского газа.

Украинский президент встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном и пригласил его в Украину. Зеленский заявил о готовности Украины сотрудничать с США в рамках проектов «Антарес» и «Артемида».

В Пентагоне министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между государствами, а также соглашение об установлении линии защищенной связи.