Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — за сутки значительно увеличилась число заболевших

1 сен 2021, 08:55
999

Коронавирус в Украине по состоянию на 1 сентября зафиксировали в 2 тыс. 75 новых заболевших. За сутки заболели 153 ребенка и 52 медработника.

К сожалению, от осложнений инфекции умерли 44 украинца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки госпитализировали 874 человека, а выздоровели от коронавируса 925 человек. Медики сделали 63 тыс. 401 тест (в частности методом ПЦР — 28 тыс. 140, методом ИФА — 8 тыс. 159).

Статистика коронавируса. Инфографика: СНБО

Статистика коронавируса. Инфографика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 288 тыс. 371 человек;
  • выздоровело — 2 млн 208 тыс. 865 человек;
  • летальных случаев — 53 тыс. 833;
  • проведено ПЦР-тестов — 12 млн 8 тыс. 463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.


Напомним, в Южно-Африканской республике сообщили о новом штамме коронавируса, который уже называют более опасным, чем «Дельта». Эта разновидность инфекции накопила дополнительные мутации, а поэтому не вызывает иммунного ответа и, возможно, не боится вакцины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров