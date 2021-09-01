Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине по состоянию на 1 сентября зафиксировали в 2 тыс. 75 новых заболевших. За сутки заболели 153 ребенка и 52 медработника.

К сожалению, от осложнений инфекции умерли 44 украинца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки госпитализировали 874 человека, а выздоровели от коронавируса 925 человек. Медики сделали 63 тыс. 401 тест (в частности методом ПЦР — 28 тыс. 140, методом ИФА — 8 тыс. 159).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 288 тыс. 371 человек;

выздоровело — 2 млн 208 тыс. 865 человек;

летальных случаев — 53 тыс. 833;

проведено ПЦР-тестов — 12 млн 8 тыс. 463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Напомним, в Южно-Африканской республике сообщили о новом штамме коронавируса, который уже называют более опасным, чем «Дельта». Эта разновидность инфекции накопила дополнительные мутации, а поэтому не вызывает иммунного ответа и, возможно, не боится вакцины.