Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n159480-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-znachno-pobilshala-kilkist-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на 1 вересня зафіксували у 2 тис. 75 нових хворих. За добу захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники.

На жаль, від ускладнень інфекції померли 44 українці. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 874 особи, а одужали від коронавірусу 925 людей. Медики зробили 63 тис. 401 тест (зокрема методом ПЛР — 28 тис. 140, методом ІФА — 8 тис. 159).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 288 тис. 371 особа;

одужало — 2 млн 208 тис. 865 осіб;

летальних випадків — 53 тис. 833;

проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 8 тис. 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Нагадаємо, у Південно-Африканській республіці повідомили про новий штам коронавірусу, який уже називають небезпечнішим за «Дельту». Цей різновид інфекції накопичив додаткові мутації, а тому не викликає імунної відповіді та, можливо, не боїться вакцини.