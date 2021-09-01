Дружина нардепа Козака повністю змінила своє ім'я в Росії. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n159479-drujyna-nardepa-kozaka-povnistu-zminyla-svoie-im-ya-v-rosiyi-foto.html

Ракурс

Дружина Тараса Козака, яка потрапила під санкції РНБО, змінила прізвище, ім’я та по батькові в Росії.

Наталія Лавренюк «перетворилася» у Світлану Жучкову з метою уникнути санкцій з боку України. Про це повідомили журналісти-розслідувачі «Схем».

Інформацію про зміну імені було знайдено на офіційному сайті Федеральної податкової служби РФ. Там зазначено, що паспорт та ідентифікаційний номер, що належали цивільній дружині нардепа Козака, тепер належать жінці на ім’я Світлана Жучкова.

Однак, за словами журналістів, ім’я Лавренюк змінили не у всіх російських реєстрах. Наприклад, у реєстрі юридичних осіб ідентифікаційний номер досі закріплений за Наталією Лавренюк.

19 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти одного з лідерів проросійської ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, низки громадян РФ, а також проти цивільної дружини соратника Медведчука Тараса Козака — Наталії Лавренюк.

Сам Козак ще раніше потрапив під санкції разом із трьома телеканалами «112 Україна», NewsOne та ZIK. Зазначається, що саме на гроші з офшорів дружини Козак купив канали.

Крім того, Медведчука та Козака підозрюють у державній зраді. Останнього оголосили у розшук, оскільки він не з’являється до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Тарас Козак орендував житло в Білорусі. Соратник Віктора Медведчука 31 травня купив у Білорусі валюту на суму 1 млн 340 тис. грн та орендував житло за 1 млн 310 тис. грн. ЗМІ повідомляли, що Козак 24 лютого втік з України.