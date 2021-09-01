Жена нардепа Козака полностью изменила свое имя в России. Фото: Радио Свобода

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Ракурс

Жена Тараса Козака, которая попала под санкции СНБО, сменила фамилию, имя и отчество в России.

Наталья Лавренюк «превратилась» в Светлану Жучкову с целью избежать санкций со стороны Украины. Об этом сообщили журналисты-расследователи «Схем».

Информация об изменении имени была найдена на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ. Там указано, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавших гражданской жене нардепа Козака, теперь принадлежат женщине по имени Светлана Жучкова.

Однако, по словам журналистов, имя Лавренюк изменили не во всех российских реестрах. Например, в реестре юридических лиц идентификационный номер до сих пор закреплен за Натальей Лавренюк.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против одного из лидеров пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.

Сам Козак еще раньше попал под санкции вместе с тремя телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK. Отмечается, что Козак купил телеканалы как раз на деньги из оффшоров своей жены.

Кроме того, Медведчука и Козака подозревают в государственной измене. Последнего объявили в розыск, поскольку он не являлся в полицию.

Напомним, ранее мы сообщали, Тарас Козак арендовал жилье в Беларуси. Соратник Виктора Медведчука 31 мая купил валюту в Беларуси на сумму 1 млн 340 тыс. грн и арендовал жилье за 1 млн 310 тыс. грн. СМИ сообщали, что Козак 24 февраля бежал из Украины.