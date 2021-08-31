Дело Медведчука – нардепу продолжат домашний арест. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n159478-delo-medvedchuka-nardepu-prodoljat-domashniy-arest-foto.html

Ракурс

Виктора Медведчука, пророссийского нардепа и лидера ОПЗЖ, хотят еще два месяца держать под домашним арестом. 31 августа ему вручили соответствующее ходатайство о продлении меры пресечения.

О возможном продлении домашнего ареста Медведчука написал его однопартиец Ренат Кузьмин. Соответствующее фото ходатайство ГБР он опубликовал в своих соцсетях.

По словам нардепа, Медведчуку вручили ходатайство во вторник, 31 августа, в 17.30. Кузьмин утверждает, что сторона обвинения мотивирует необходимость содержания представителя ОПЗЖ под стражей тем, что обвиняемый «может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить».

Депутат пошутил, что такое уничтожение невозможно, потому что Медведчук и его адвокаты якобы под пристальным наблюдением работников ГБР знакомятся с бумагами.

В то же время Кузьмин выразил уверенность, что Медведчук будет оправдан, а Европейский суд по правам человека «неминуемо примет решение в его пользу».

Как известно, Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что кум Путина договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения «Глубокая» в Черном море и добычи полезных ископаемых, которые являются собственностью Украины.

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом с 13 мая. Кроме того, суд обязал его носить электронный браслет.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело о государственной измене нардепов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака будет передано в суд. 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о завершении следствия.