День знаний 1 сентября отмечают в Украинеhttps://racurs.ua/n159477-den-znaniy-1-sentyabrya-otmechaut-v-ukraine.htmlРакурс
1 сентября в Украине отмечают День знаний. Этот праздник совпадает с началом нового учебного года. 1 сентября — волнующий день для школьников и студентов.
Праздник имеет особое значение для первоклассников, которые в этот день делают важный шаг. Школа означает переход с совершенно беззаботного детства в период ответственного обучения.
День ангела отмечают Андрей, Тимофей, Николай, Агапий и Фекла.1 сентября православная церковь чтит память святых мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304−306 годах.
Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства.
Во время гонений на христиан Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрекся от своей веры, а наоборот произнес проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям.
За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению. В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фекла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.
День в истории:
- 1804 — немецкий астроном Карл Хардинг открыл третий астероид Юнону;
- 1819 — впервые на сцене Полтавского театра поставили пьесу Ивана Котляревского «Наталка Полтавка»;
- 1859 — Кэррингтон и Ходжсон независимо друг от друга открыли вспышки на Солнце;
- 1898 — открыли Киевский политехнический институт;
- 1964 — в Киеве открыт первый широкоформатный кинотеатр «Украина»;
- 1996 — В Украине введена национальная валюта — гривна;
- 2001 — наказание смертной казнью в украинском судопроизводстве заменено пожизненным заключением;
- 2006 — в Крыму начал работать крымскотатарский телеканал ATR;
- 2008 — премьерный показ украинского телевизионного мультсериала «Легенды Украины».