День знаний 1 сентября отмечают в Украине

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1 сентября в Украине отмечают День знаний. Этот праздник совпадает с началом нового учебного года. 1 сентября — волнующий день для школьников и студентов.

Праздник имеет особое значение для первоклассников, которые в этот день делают важный шаг. Школа означает переход с совершенно беззаботного детства в период ответственного обучения.

День ангела отмечают Андрей, Тимофей, Николай, Агапий и Фекла.1 сентября православная церковь чтит память святых мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304−306 годах.

Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником христианства.

Во время гонений на христиан Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрекся от своей веры, а наоборот произнес проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям.

За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению. В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фекла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

День в истории: