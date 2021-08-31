День знань 1 вересня відзначають в Україніhttps://racurs.ua/ua/n159477-den-znan-1-veresnya-vidznachaut-v-ukrayini.htmlРакурс
1 вересня в Україні відзначають День знань. Це свято збігається з початком нового навчального року. 1 вересня — хвилюючий день для школярів і студентів.
Свято має особливе значення для першокласників, які в цей день роблять важливий крок. Школа означає перехід із зовсім безтурботного дитинства в період відповідального навчання.
День ангела святкують Андрій, Тимофій, Микола, Агапій та Фекла. 1 вересня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Гаазьких — Тимофія, Агапія і Фекли, які постраждали за віру в 304−306 роках.
Відомо, що Тимофій з юності вивчав Святе Письмо і мав дар красномовства, завдяки чому став відомим проповідником християнства.
Під час гонінь на християн Тимофія привели на суд і звинуватили в злочинах проти язичницьких божеств. Наперекір тортурам мученик не зрікся своєї віри, а навпаки виголосив проповідь про Ісуса Христа і його любові до всіх людей.
За завзятість у переконаннях його засудили до спалення. У той самий час і в тому ж місті Газі постраждали за істинну віру мученики Агапій і Фекла. Язичники віддали їх на роздирання диким звірам.
День в історії:
- 1804 — німецький астроном Карл Гардінг відкрив третій астероїд Юнону;
- 1819 — вперше поставлено на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка»;
- 1859 — Керрингтон і Годжсон незалежно один від одного відкрили спалахи на Сонці;
- 1898 — відкрито Київський політехнічний інститут;
- 1964 — у Києві відкрито перший широкоформатний кінотеатр «Україна»;
- 1996 — в Україні запроваджено національну валюту — гривню;
- 2001 — покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув’язненням;
- 2006 — у Криму почав працювати кримськотатарський телеканал ATR;
- 2008 — прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу «Легенди України».