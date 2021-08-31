День знань 1 вересня відзначають в Україні. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/ua/n159477-den-znan-1-veresnya-vidznachaut-v-ukrayini.html

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1 вересня в Україні відзначають День знань. Це свято збігається з початком нового навчального року. 1 вересня — хвилюючий день для школярів і студентів.

Свято має особливе значення для першокласників, які в цей день роблять важливий крок. Школа означає перехід із зовсім безтурботного дитинства в період відповідального навчання.

День ангела святкують Андрій, Тимофій, Микола, Агапій та Фекла. 1 вересня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Гаазьких — Тимофія, Агапія і Фекли, які постраждали за віру в 304−306 роках.

Відомо, що Тимофій з юності вивчав Святе Письмо і мав дар красномовства, завдяки чому став відомим проповідником християнства.

Під час гонінь на християн Тимофія привели на суд і звинуватили в злочинах проти язичницьких божеств. Наперекір тортурам мученик не зрікся своєї віри, а навпаки виголосив проповідь про Ісуса Христа і його любові до всіх людей.

За завзятість у переконаннях його засудили до спалення. У той самий час і в тому ж місті Газі постраждали за істинну віру мученики Агапій і Фекла. Язичники віддали їх на роздирання диким звірам.

День в історії: