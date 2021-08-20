Дело о госизмене Медведчука - следствие завершено

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Ракурс

Дело о государственной измене нардепов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака будет передано в суд. Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о завершении следствия.

Видеообращение Венедиктовой обнародовал 20 августа Офис генпрокурора.

Следствие по резонансному делу о подозрении двух парламентариев в государственной измене и разграблении национальных ценностей завершено. Материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд, — указала генпрокурор.

Она уточнила, что материалы по Козаку выделены в отдельное производство в связи с его розыском. При этом основные следственные действия в отношении него также завершены.

Расследованием установлено, что два нардепа вместе с должностными лицами органов власти страны-агрессора — России и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей — незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Крыма, — говорится в сообщении.

Венедиктова заявила, что следствие располагает доказательствами о передаче оккупантам месторождения «Глубокая» в прикерченском шельфе Черного моря с перспективными запасами более чем на 38 млрд грн.

Кроме этого, Медведчук и Козак собирали информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, а также занимались подрывной работой.

Парламентарии из пророссийской фракции, по словам генпрокурора, принимали активное участие в разработке так называемого проекта «Луч», направленного на системное продвижение политических и геоэкономических интересов Кремля (в частности, формировали сеть агентов влияния и лояльной к РФ прослойки населения).

Венедиктова заявила, что впереди «непростой судебный процесс», в котором прокуратура примет серьезный процессуальный бой.