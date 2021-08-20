Справа про держзраду Медведчука - слідство завершено

https://racurs.ua/ua/n159067-sprava-pro-derjzradu-medvedchuka-slidstvo-zaversheno.html

Ракурс

Справа про державну зраду нардепів від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука і Тараса Козака буде передана до суду. Сьогодні генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про завершення слідства.

Відеозвернення Венедіктової оприлюднив 20 серпня Офіс генпрокурора.

Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. Матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду, — вказала генпрокурор.

Вона уточнила, що матеріали щодо Козака виділено в окреме провадження у зв’язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

Розслідуванням встановлено, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора — Росії та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей — незаконного видобутку нафти та газу на тимчасово окупованій території Криму, — йдеться у повідомленні.

Венедіктова заявила, що слідство має докази щодо передачі окупантам родовища «Глибока» у прикерченському шельфі Чорного моря з перспективними запасами на понад 38 млрд грн.

Окрім цього, Медведчук і Козак збирали інформацію щодо місць дислокації Збройних сил України, а також займалися підривною роботою.

Парламентарі з проросійської фракції, за словами генпрокурора, брали активну участь у розробці так званого проекту «Промінь», спрямованого на системне просування політичних та геоекономічних інтересів Кремля (зокрема, формування мережі агентів впливу та лояльного до РФ прошарку населення).

Венедіктова заявила, що попереду «непростий судовий процес», у якому прокуратура прийме серйозний процесуальний бій.