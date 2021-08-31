Справа Медведчука – нардепу продовжать домашній арешт. Фото: ТАСС

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Віктора Медведчука, проросійського нардепа та лідера ОПЗЖ, хочуть ще два місяці тримати під домашнім арештом. 31 серпня йому вручили відповідне клопотання про продовження запобіжного заходу.

Про ймовірне продовження домашнього арешту Медведчука написав його однопартієць Ренат Кузьмін. Відповідне фото клопотання ДБР він опублікував у своїх соцмережах.

За словами нардепа, Медведчуку вручили клопотання у вівторок, 31 серпня, о 17.30. Кузьмін стверджує, що сторона звинувачення мотивує необхідність утримання представника ОПЗЖ під вартою тим, що обвинувачений «може знищити матеріали кримінального провадження, з якими прокуратура почала його знайомити».

Депутат зіронізував, що таке знищення неможливе, бо Медведчук і його адвокати начебто під пильним наглядом працівників ДБР знайомляться з паперами.

Водночас Кузьмін висловив впевненість, що Медведчук буде виправданий, а Європейський суд з прав людини «неминуче прийме рішення на його користь».

Як відомо, Медведчука та його однопартійця Тараса Козака підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що кум Путіна домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища «Глибока» в Чорному морі й видобутку корисних копалин, які є власністю України.

Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом з 13 травня. Крім того, суд зобов’язав його носити електронний браслет.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа про державну зраду нардепів від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука і Тараса Козака буде передана до суду. 20 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про завершення слідства.