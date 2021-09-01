60 млн долл. и новые соглашения – как США поддержат Украину в сфере безопасности

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Украина и США подписали новое стратегическое оборонное рамочное соглашение. Оно предусматривает углубление сотрудничества стран в Черном море, кибербезопасности и разведке.

О подписании соглашения сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне с рабочим визитом.

Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. После этого глава Пентагона и министр обороны Украины Андрей Таран подписали соответствующее соглашение.

Документ предусматривает усиление сотрудничества для помощи Украине в противостоянии российской агрессии. Также США выделят Украине дополнительно 60 млн долл. помощи для сферы безопасности. Деньги предусмотрены для предоставления американских противотанковых комплексов Javelin и других видов вооружения.

Также между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи и документ по использованию информации о путешествующих. Это соглашение поможет выявлять террористов и международных преступников.

Кроме того, главы военных ведомств подписали межправительственное соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, старта проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций с американской стороны.

Положения соглашения позволяют проводить тестирования вооружений и военной техники, научно-исследовательские работы, оценивать их эффективность с использованием оборудования и технологий, отсутствующих на Украине. Предусматривается и продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО.

Напомним, Украина и США построят новые блоки Хмельницкой АЭС. В рамках визита Владимира Зеленского в США Украина подписала со Штатами два документа в энергетической сфере.