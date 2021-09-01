Мир начал договариваться с Талибаном — состоялись первые переговоры

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Ракурс

Мир начал контактировать с талибами. Первой провела дипломатические переговоры с руководством движения Талибан Индия. Это произошло на фоне опасений относительно возможных контактов талибов с Пакистаном. Кроме того, о необходимости садиться за стол переговоров с исламистами заявил и глава дипломатии ФРГ Гайко Мас.

Посол Индии в Катаре Дипак Миттал 1 сентября провел переговоры с высшим представителем движения Талибан. Это первый официальный дипломатический контакт талибов со времени захвата власти в Афганистане.

Reuters пишет, что Индия долгое время была обеспокоена связи Талибана с Пакистаном. В Дели сообщили, что «обе стороны обсудили безопасность граждан Индии, которые остались в Афганистане».

Представитель талибов якобы заверил посла Индии, что «все вопросы будут решены положительно».

Поддержал позицию переговоров с новой властью в Кабуле и министр иностранных дел ФРГ Гайко Мас. Он считает, что в ситуации с Афганистаном всем заинтересованным сторонам не стоит отказываться от прямых контактов с Талибаном.

Лично я думаю, что просто нет другого пути, кроме как переговоры с Талибаном, — заявил министр во время визита в Катар.

Между тем президент США Джо Байден 31 августа обратился к нации с речью о завершении 20-летней войны в Афганистане.

Он еще раз объяснил, почему принял решение о выводе войск, но, добавил, что с террористами США «еще не закончили».

Байден сообщил, что американцы эвакуировали более 5,5 тыс. своих граждан, а также «тысячи афганских переводчиков». Примерно 200 американцев все еще остаются в Афганистане, но, по его словам, многие из них имеют двойное гражданство и решили остаться.

Источник: Reuters