Візит Зеленського в США. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159489-vizyt-zelenskogo-scho-pyshut-v-ssha-pro-kyyiv-na-tli-covid-19-ta-afganistanu.html

Ракурс

Візит Володимира Зеленського в США лишили поза увагою американські засоби масової інформації. Наразі головні теми в країні — Афганістан та коронавірус.

Зустріч українського президента з американським лідером Джо Байденом запланована на 1 вересня. Однак її переносили двічі, пише видання «Букви», яке проаналізувала тему візиту Зеленського в американських медіа.

The New York Times

У серпні видання згадувало про Зеленського тричі. Це один матеріал про книжку щодо президентства Трампа, авторська колонка про «Північний потік — 2» та один — присвячений зустрічі Байдена та Зеленського.

На головній сторінці сайту основна тема — закінчення 20-річної війни в Афганістані. Однак матеріал про зустріч Байдена та Зеленського серед «головних».

CNN

Основні теми — виведення американських військ з Афганістану, вакцинація проти коронавірусу, наслідки урагану «Іда». Про візит Зеленського до США на головній сторінці не згадують.

The Washington Post

На першій сторінці сайту газети — тема Афганістану, про візит Зеленського не згадали. Пошук сайтом не видав «свіжих матеріалів». Проте є матеріали про очікування Зеленського від зустрічі з Байденом та необхідність перезавантаження американсько-українських відносин.

Financial Times

У пошуку є два нових матеріали про Зеленського та його візит до США: «Зустріч Джо Байдена та України — перевірка обіцянок Америки» та «Україна відчуває холод зовнішньої політики Байдена». На головній сайту — тема Афганістану.

USA TODAY

На головній сторінці сайту — закінчення війни в Афганістані, звернення Джо Байдена до нації, наслідки урагану «Іда» та вакцинація від коронавірусу. Матеріалів про зустріч Байдена із Зеленським немає.