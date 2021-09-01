Нічим відбиватися — Турчинов розповів про забезпеченість ЗСУ ракетами для ПТРК

https://racurs.ua/ua/n159488-nichym-vidbyvatysya-turchynov-rozpoviv-pro-zabezpechenist-zsu-raketamy-dlya-ptrk.html

Ракурс

Військове замовлення для ЗСУ виконується незадовільно. Про це стверджує колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони (2014−2019 роки) Олександр Турчинов.

У своїй статті «План Б» для «Цензор.НЕТ» він переконує, що наразі Збройні сили забезпечені ракетами для ПТРК «Корсар» на 10% від потреби, а ракетами для «Стугна-П» — на 50%.

Турчинов вважає це питання одним з ключових для відбиття ймовірного нападу росіян з огляду на кількість танків і бронетехніки ЗС РФ, що розташована біля кордонів України і на окупованих територіях.

Сили ООС наразі оснащені протитанковими комплексами «Фагот» і «Конкурс», але, за словами Турчинова, вони неефективні в умовах сучасного бою. Водночас американські «Джавеліни» заборонені до застосування на першій лінії оборони.

За таких обставин українським військам допомогли б вітчизняні комплекси «Стугна-П» і «Корсар». Ці ПТРК користуються попитом на міжнародних ринках озброєння, але забезпеченість ракетами для цих комплексів дуже низька, причому потреба в них розрахована на основі заявленої" тиші «на фронті і є дуже заниженою.

Всього ЗСУ мають приблизно 400 пускових комплексів «Стугна П» і «Корсар», а мінімальна потреба, якщо врахувати броньовану армаду росіян бія кордонів, становить не менш як 1,5 тис. «Стугна-П» і 500 одиниць «Корсарів».

Турчинов заявив у статті, що виробник цих ПТРК, Київське конструкторське бюро «Луч», має вільні виробничі потужності й готове збільшити випуск.

Джерело: Цензор. НЕТ