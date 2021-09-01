Представлено новий найпотужніший суперкар Mercedes-AMG. Фото: Cartimes

https://racurs.ua/ua/n159487-predstavleno-novyy-naypotujnishyy-superkar-mercedes-amg-foto.html

Ракурс

Mercedes, німецький автовиробник, випустив нову модифікацію хетчбека Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Це перший гібрид і найпотужніша серійна модель від AMG.

Візуально Mercedes-AMG GT 63 S E Performance виділяється елементами обважування, яке мірою натхненне дводверним AMG GT, повідомляє ресурс Cartimes.

На крилах є напис E Performance, який вказує на гібридну сутність новинки. Силову установку авто розсекретили ще навесні, але тепер уточнили деталі.

Світова прем'єра моделі відбудеться через кілька днів в Мюнхені.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance отримав обваження в дусі дводверних GT, адаптивну пневмопідвіску AMG Ride Control +, карбон-керамічні гальма, кермо AMG Performance, особливий режим роботи інтерфейсу MBUX з відображенням специфічної для гібридів інформації.

Батарея місткістю в 6,1 кіловат-години дозволяє проїхати на електротязі тільки 12 км, розганяючись не швидше 130 км/год, однак вона дуже швидко віддає і приймає енергію, що позитивно позначилося на продуктивності гібрида. Система рекуперації отримала чотири налаштування.

Джерело: Cartimes