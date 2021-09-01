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Ракурс
Пінгвіни. Фото: Reuters

Чимчикують, наче школярі на 1 вересня — кумедне фото пінгвінів з Антарктиди

1 вер 2021, 10:21
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Пінгвіни в Антарктиді нагадали українським полярникам школярів, які поспішають на свято 1 вересня. Колону птахів помітили поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський».

Сьогодні поруч нема симпатичних школярів, та і замість осені до нас прийшла весна, а разом з нею завітали ті, які дещо нагадують ошатних школярів, — написала біолог експедиції Оксана Савенко на сторінці у Facebook, додавши відповідне фото.

Вона побажала школярам в Україні успішного навчального року. Біолог зазначила, що в Антарктиді українські полярники продовжать «досліджувати й вчитися, радіючи весні».


1 вересня в Україні відзначають День знань. Це свято збігається з початком нового навчального року. 1 вересня — хвилюючий день для школярів і студентів.

Свято має особливе значення для першокласників, які в цей день роблять важливий крок. Школа означає перехід із зовсім безтурботного дитинства в період відповідального навчання.

Джерело: Ракурс


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