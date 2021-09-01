Пінгвіни. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n159486-chymchykuut-nache-shkolyari-na-1-veresnya-kumedne-foto-pingviniv-z-antarktydy.html

Ракурс

Пінгвіни в Антарктиді нагадали українським полярникам школярів, які поспішають на свято 1 вересня. Колону птахів помітили поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський».

Сьогодні поруч нема симпатичних школярів, та і замість осені до нас прийшла весна, а разом з нею завітали ті, які дещо нагадують ошатних школярів, — написала біолог експедиції Оксана Савенко на сторінці у Facebook, додавши відповідне фото.

Вона побажала школярам в Україні успішного навчального року. Біолог зазначила, що в Антарктиді українські полярники продовжать «досліджувати й вчитися, радіючи весні».

1 вересня в Україні відзначають День знань. Це свято збігається з початком нового навчального року. 1 вересня — хвилюючий день для школярів і студентів.

Свято має особливе значення для першокласників, які в цей день роблять важливий крок. Школа означає перехід із зовсім безтурботного дитинства в період відповідального навчання.