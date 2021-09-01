Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пингвины. Фото: Reuters

Шагают, как школьники на 1 сентября — смешное фото пингвинов из Антарктиды

1 сен 2021, 10:21
999

Пингвины в Антарктиде напомнили украинским полярникам школьников, спешащих на праздник 1 сентября. Колонну птиц заметили вблизи антарктической станции «Академик Вернадский».

Сегодня рядом нет симпатичных школьников, да и вместо осени к нам пришла весна, а вместе с ней пришли те, кто немного напоминает нарядных школьников, — написала биолог экспедиции Оксана Савенко на странице в Facebook, добавив соответствующее фото.

Она пожелала школьникам в Украине успешного учебного года. Биолог отметила, что в Антарктиде украинские полярники продолжат «исследовать и учиться, радуясь весне».


1 сентября в Украине отмечают День знаний. Этот праздник совпадает с началом нового учебного года. 1 сентября — волнующий день для школьников и студентов.

Праздник имеет особое значение для первоклассников, которые в этот день делают важный шаг. Школа означает переход с совершенно беззаботного детства в период ответственного обучения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров