Пингвины. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n159486-shagaut-kak-shkolniki-na-1-sentyabrya-smeshnoe-foto-pingvinov-iz-antarktidy.html

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Пингвины в Антарктиде напомнили украинским полярникам школьников, спешащих на праздник 1 сентября. Колонну птиц заметили вблизи антарктической станции «Академик Вернадский».

Сегодня рядом нет симпатичных школьников, да и вместо осени к нам пришла весна, а вместе с ней пришли те, кто немного напоминает нарядных школьников, — написала биолог экспедиции Оксана Савенко на странице в Facebook, добавив соответствующее фото.

Она пожелала школьникам в Украине успешного учебного года. Биолог отметила, что в Антарктиде украинские полярники продолжат «исследовать и учиться, радуясь весне».

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Этот праздник совпадает с началом нового учебного года. 1 сентября — волнующий день для школьников и студентов.

Праздник имеет особое значение для первоклассников, которые в этот день делают важный шаг. Школа означает переход с совершенно беззаботного детства в период ответственного обучения.