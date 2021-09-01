Представлен новый самый мощный суперкар Mercedes-AMG. Фото: Cartimes

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Ракурс

Mercedes, немецкий автопроизводитель, выпустил новую модификацию хетчбэка Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Это первый гибрид и самая мощная серийная модель от AMG.

Визуально Mercedes-AMG GT 63 S E Performance выделяется элементами обвеса, который отчасти вдохновлен двухдверным AMG GT, сообщает ресурс Cartimes.

На крыльях имеется надпись E Performance, указывающая на гибридную сущность новинки. Силовую установку авто рассекретили еще весной, но теперь уточнили детали.

Мировая премьера модели состоится через несколько дней в Мюнхене.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance получил обвес в духе двухдверных GT, адаптивную пневмоподвеску AMG Ride Control+, карбон-керамические тормоза, руль AMG Performance, особый режим работы интерфейса MBUX с отображением специфической для гибридов информации.

Батарея емкостью в 6,1 киловатт-часа позволяет проехать на электротяге только 12 км, разгоняясь не быстрее 130 км/ч, зато она очень быстро отдает и принимает энергию, что позитивно сказалось на производительности гибрида. Система рекуперации получила четыре настройки.

Источник: Cartimes