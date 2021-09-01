Нечем отбиваться — Турчинов об обеспеченности ВСУ ракетами для ПТРК

https://racurs.ua/n159488-nechem-otbivatsya-turchinov-ob-obespechennosti-vsu-raketami-dlya-ptrk.html

Ракурс

Военный заказ для ВСУ выполняется неудовлетворительно. Об этом утверждает бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (2014−2019 годы) Александр Турчинов.

В своей статье «План Б» для «Цензор.НЕТ» он утверждает, что сейчас Вооруженные силы обеспечены ракетами для ПТРК «Корсар» на 10% от потребности, а ракетами для «Стугна-П» — на 50%.

Турчинов считает этот вопрос одним из ключевых для отражения возможного нападения россиян с учетом количество танков и бронетехники ВС РФ, расположенной у границ Украины и на оккупированных территориях.

Силы ООС пока оснащены противотанковыми комплексами «Фагот» и «Конкурс», но, по словам Турчинова, они неэффективны в условиях современного боя. В то же время американские «Джавелины» запрещены к применению на первой линии обороны.

При таких обстоятельствах украинским войскам помогли бы отечественные комплексы «Стугна-П» и «Корсар». Эти ПТРК пользуются спросом на международных рынках вооружения, но обеспеченность ракетами для этих комплексов очень низкая, причем потребность в них рассчитана на основе заявленной «тишины» на фронте и является очень заниженной.

По мнению Турчинова, всего в ВСУ есть примерно 400 пусковых комплексов «Стугна-П» и «Корсар», а минимальная потребность, если учесть бронированную армаду россиян бия границ, составляет не менее 1,5 тыс. «Стугна-П» и 500 единиц «Корсаров».

Турчинов заявил в статье, что производитель этих ПТРК, Киевское конструкторское бюро «Луч», имеет свободные производственные мощности и готово увеличить выпуск.

Источник: Цензор. НЕТ