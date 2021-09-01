Визит Зеленского в США. Фото: УП

https://racurs.ua/n159489-vizit-zelenskogo-chto-pishut-v-ssha-o-kieve-na-fone-covid-19-i-afganistana.html

Ракурс

Визит Владимира Зеленского в США оставили без внимания американские средства массовой информации. На данный момент главные темы в стране — Афганистан и коронавирус.

Встреча украинского президента с американским лидером Джо Байденом запланирована на 1 сентября. Однако ее переносили дважды, пишет издание «Буквы», которое проанализировало тему визита Зеленского в американских СМИ.

The New York Times

В августе издание вспоминало о Зеленского трижды. Это один материал о книге про президентство Трампа, авторская колонка о «Северном потоке — 2» и один — посвященный встрече Байдена и Зеленского.

На главной странице сайта основная тема — окончание 20-летней войны в Афганистане. Однако материал о встрече Байдена и Зеленского среди «главных».

CNN

Основные темы — вывод американских войск из Афганистана, вакцинация против коронавируса, последствия урагана «Ида». О визите Зеленского в США на главной странице не вспоминают.

The Washington Post

На первой странице сайта газеты — тема Афганистана, о визите Зеленского не вспоминается. Поиск сайтом не выдал «свежих материалов». Однако есть материалы об ожиданиях Зеленского от встречи с Байденом и необходимости перезагрузки американско-украинских отношений.

Financial Times

В поиске есть два новых материалы о Зеленском и его визите в США: «Встреча Джо Байдена и Украины — проверка обещаний Америки» и «Украина ощущает холод внешней политики Байдена». На главной сайта — тема Афганистана.

USA TODAY

На главной странице сайта — окончание войны в Афганистане, обращение Джо Байдена к нации, последствия урагана «Ида» и вакцинация от коронавируса. Материалов о встрече Байдена с Зеленским нет.