Талибы помогали США во время эвакуации в аэропорту Кабула — CNN

https://racurs.ua/n159490-taliby-pomogali-ssha-vo-vremya-evakuacii-v-aeroportu-kabula-cnn.html

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Военные США тайно договорились с Талибаном о сопровождении групп американцев в аэропорт Кабула во время операции по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

О таких подробности эвакуации сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Спецназ США якобы организовал тайный проезд в аэропорт и колл-центры для американцев во время эвакуации.

Гражданам США, желающих выехать из Афганистана, сообщали о том, что они должны прибыть в специальные пункты сбора неподалеку от аэропорта. Там их встречали талибы, проверяли документы и доставляли их в оговоренное место, откуда их забирали американские силы.

Эта система позволяла объехать толпы афганцев на подъездах к аэропорту. Такие групповые поездки в аэропорт происходили несколько раз в день, отмечает источник телеканала. Одной из таких точек сбора было здание министерства внутренних дел.

Это сработало, и сработало замечательно, — заявил один из источников CNN.



CNN напомнила, что во время эвакуации из Кабула администрация Байдена заявляла о сотрудничестве талибов с американцами. Те якобы пообещали предоставить безопасный доступ американцам в аэропорт.

Напомним, что президент Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны США и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они начали под предлогом борьбы с терроризмом после терактов 11 сентября 20о1 года.