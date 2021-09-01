Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Талибы помогали США во время эвакуации в аэропорту Кабула — CNN

Талибы помогали США во время эвакуации в аэропорту Кабула — CNN

1 сен 2021, 11:48
999

Военные США тайно договорились с Талибаном о сопровождении групп американцев в аэропорт Кабула во время операции по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

О таких подробности эвакуации сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Спецназ США якобы организовал тайный проезд в аэропорт и колл-центры для американцев во время эвакуации.

Гражданам США, желающих выехать из Афганистана, сообщали о том, что они должны прибыть в специальные пункты сбора неподалеку от аэропорта. Там их встречали талибы, проверяли документы и доставляли их в оговоренное место, откуда их забирали американские силы.

Эта система позволяла объехать толпы афганцев на подъездах к аэропорту. Такие групповые поездки в аэропорт происходили несколько раз в день, отмечает источник телеканала. Одной из таких точек сбора было здание министерства внутренних дел.

Это сработало, и сработало замечательно, — заявил один из источников CNN.


CNN напомнила, что во время эвакуации из Кабула администрация Байдена заявляла о сотрудничестве талибов с американцами. Те якобы пообещали предоставить безопасный доступ американцам в аэропорт.

Напомним, что президент Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны США и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они начали под предлогом борьбы с терроризмом после терактов 11 сентября 20о1 года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров