Загребельний. Фото: Champion

https://racurs.ua/ua/n159529-paralimpiada-2020-ukrayinci-vyboroly-sche-dva-zolota-foto.html

Ракурс

Паралімпіада-2020 у Токіо триває — українські спортсмени Владислав Загребельний та Марія Помазан здобули золоті медалі.

Легкоатлет Загребельний встановив рекорд Європи в стрибках у довжину. Про це стало відомо з трансляції змагань.

Так, «золото» Загребельний здобув у стрибках у довжину в класі Т37 із результатом 6.59, а легкоатлетка Помазан впевнено виборола «золото» в штовханні ядра в класі F35 — її результат склав 12.24. Для Загребельного ця перемога стала першою в історії — до цього він перемагав лише на чемпіонаті світу у 2019 році. Тоді спортсмен здобув «бронзу».

Помазан випередила найближчу конкурентку на 3,09 метра. Їй вдалося вдало виконати лише дві перші спроби, але цього вистачило для тріумфу. Помазан раніше перемагала на змаганнях зі штовхання ядра на Паралімпіаді в Лондоні у 2012 році, а у 2016 році в Ріо-де-Жанейро вона стала срібною призеркою в цій дисципліні.

У медальному заліку Україна продовжує утримувати п’яте місце. Наразі українські паралімпійці завоювали вже 19 золотих, 35 срібних та 23 бронзових медалей. Загалом спортсмени принесли 77 медалей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна здобула 16-те «золото» Паралімпіади-2020. Плавець Максим Крипак виграв заплив на 400 метрів вільним стилем та став триразовим чемпіоном Токіо-2020.