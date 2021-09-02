Крипак виграв четверте «золото» Паралімпіади-2020

Крипак. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n159546-krypak-vygrav-chetverte-zoloto-paralimpiady-2020.html

Ракурс

Паралімпіада-2020 в Токіо триває — Україна здобула вже 20-е «золото». Український плавець Максим Крипак встановив світовий рекорд.

Для Крипака це вже четверта золота медаль в Токіо та шоста загалом. Про це стало відомо з трансляції змагань.

У Токіо Крипак завоював вже шість медалей. Попередні п’ять фіналів закінчилися для нього «золотом» у 100-метрівці вільним стилем та батерфляєм, «сріблом» у 50-метрівці вільним стилем. «Бронзу» збірна України із Крипаком виграла у чоловічій естафеті.

26-річний Крипак представляє Харків і виступає в параплаванні. Він п’ятиразовий переможець Паралімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро. Розпочав займатись плаванням у віці шести років, змагався на рівних із представниками олімпійського плавання.

Однак через погіршення стану здоров’я був змушений перейти в параплавання. Максим має аномальний розвиток правої нижньої кінцівки та виступає в паралімпійській категорії, до якої належать спортсмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою ступнею чи кінцівкою нижче коліна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що плавець Максим Крипак виграв заплив на 400 метрів вільним стилем та став триразовим чемпіоном Токіо-2020.